Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Суд обратил в доход России арестованное имущество.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества, приобретенного коррупционным путем, у бывшего гендиректора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова, его родственников, бизнес-партнера и других ответчиков. Об этом 16 мая сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Суд… вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора России…. Оно подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход РФ долей компаний “Севинвест”, “Корпоративный центр”, “Стратегия” и “Меркури Кэпитал Траст”», — сообщила Лебедева в своем официальном telegram-канале.
Она уточнила, что в доход государства обращены доли в уставном капитале нескольких фирм, инвестиционные паи. А также объекты недвижимости: пять земельных участков, жилой дом, два нежилых сооружения и жилое здание в Москве.
Дополнительно в доход государства передано имущество родственников Митюшова — Александра и Дмитрия Митюшовых. В их числе: земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, а также машино-место, нежилое и жилое помещения в Москве. Решение суда подлежит немедленному исполнению в части конфискации указанных активов.