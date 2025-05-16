Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Дополнительно в доход государства передано имущество родственников Митюшова — Александра и Дмитрия Митюшовых. В их числе: земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, а также машино-место, нежилое и жилое помещения в Москве. Решение суда подлежит немедленному исполнению в части конфискации указанных активов.