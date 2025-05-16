В Воронежской области введен режим ЧС из-за заморозков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в агропромышленном комплексе (АПК) на всей территории области. Об этом стало известно в пятницу, 16 мая.
Решение принято из-за ущерба, нанесенного заморозками. Главам муниципальных образований поручено вести мониторинг ситуации, передавать информацию в региональное министерство сельского хозяйства и представить данные об ущербе. Руководителем ликвидации ЧС назначена первый заместитель министра сельского хозяйства Светлана Петрова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что решение о возобновлении подачи тепла на фоне заморозков в мае принимают региональные власти.
Еще 6 мая заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в Москве приступили к поэтапному переводу системы теплоснабжения на летний режим из-за установившейся теплой погоды.