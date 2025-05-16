Мэр Горловки: при атаке БПЛА на Горловку поврежден школьный автобус

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром. Здесь находятся химический гигант «Стирол» и угольные шахты. До эскалации конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек, он был одним из самых значимых населенных пунктов республики.