Школьный автобус пострадал в ходе удара беспилотника ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Согласно информации ведомства ДНР, фиксирующего военные преступления Украины, в результате ночного налета БПЛА на Калининский район города также была повреждена фильтрационная станция № 1, принадлежащая государственному предприятию «Вода Донбасса».
Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром. Здесь находятся химический гигант «Стирол» и угольные шахты. До эскалации конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек, он был одним из самых значимых населенных пунктов республики.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.