В Ленинградской области завели дело после угроз журналистке телеканала «78»

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, дело связано с угрозами в адрес корреспондентки петербургского телеканала, которые поступали от жителя Приозерского района.
Журналистка готовила материал о предполагаемых противоправных действиях этого мужчины.
Согласно данным СК, 42-летний подозреваемый неоднократно отправлял журналистке сообщения с угрозами физической расправы как в отношении нее самой, так и ее ребенка.
Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ — за воспрепятствование законной деятельности журналиста, сопряжённое с угрозой насилия. Над делом работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел при поддержке регионального управления ФСБ.
Пострадавшая работает в телекомпании «78». Она готовила репортаж о другом деле, в рамках которого тот же мужчина подозревается в угрозах убийством другой женщине.
Ранее глава пресс-службы премьера Канады Терри Гийон дважды выбил телефон из рук снимавшего его журналиста. Увидев, что дорогу ему преграждает мужчина с телефоном, Гийон оттолкнул от себя гаджет.