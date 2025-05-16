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В Ленинградской области завели дело после угроз журналистке телеканала «78»

Журналистка готовила репортаж о мужчине, угрожавшем ей.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, дело связано с угрозами в адрес корреспондентки петербургского телеканала, которые поступали от жителя Приозерского района.

Журналистка готовила материал о предполагаемых противоправных действиях этого мужчины.

Согласно данным СК, 42-летний подозреваемый неоднократно отправлял журналистке сообщения с угрозами физической расправы как в отношении нее самой, так и ее ребенка.

Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ — за воспрепятствование законной деятельности журналиста, сопряжённое с угрозой насилия. Над делом работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел при поддержке регионального управления ФСБ.

Пострадавшая работает в телекомпании «78». Она готовила репортаж о другом деле, в рамках которого тот же мужчина подозревается в угрозах убийством другой женщине.

Ранее глава пресс-службы премьера Канады Терри Гийон дважды выбил телефон из рук снимавшего его журналиста. Увидев, что дорогу ему преграждает мужчина с телефоном, Гийон оттолкнул от себя гаджет.