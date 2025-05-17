Суд арестовал на два месяца экс-начальника УМВД по Василеостровскому району

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника УМВД по Василеостровскому району Игоря Колесникова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а именно 1,2 миллиона рублей, о чем проинформировала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
— Следствие полагает, что предприниматель вступил в предварительный преступный сговор на дачу взятки в виде денег должностному лицу за незаконные действия по предупреждению их о планируемых и проводимых проверках, — рассказали в пресс-службе судов мегаполиса.
По материалам следствия, в октябре прошлого года двое предпринимателей, торгующих продуктами и алкогольными напитками без лицензии, с помощью посредника передали Колесникову 1,2 миллиона рублей. Деньги, как предполагает следствие, были даны за то, чтобы нарушения остались невыявленными.
15 мая Колесников был задержан и ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал и ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля.