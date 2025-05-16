ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Брестском районе

63-летний местный житель, управляя автомобилем Audi, двигался по автодороге Р83 Брест-Каменец-Национальный парк «Беловежская пуща» в направлении агрогородка Чернавчицы. По предварительной информации, на 11 километре указанной автодороги при выполнении обгона совершил столкновение с грузовым автомобилем SITRAK в составе с полуприцепом под управлением 48-летнего брестчанина, который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль Audi отбросило назад и произошло столкновение с попутным автомобилем Nissan под управлением 55-летнего жителя Гродненской области. После столкновения автомобиль Audi опять выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Geely под управлением 41-летнего жителя Каменецкого района. В результате автомобили Audi и Geely съехали в левый по ходу движения кювет.