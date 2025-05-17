В работе мессенджера Telegram произошёл сбой вечером 16 мая

Поздним вечером 16 мая 2025 года в работе мессенджера Telegram произошел сбой. За сутки сутки о неполадках в работе приложения сообщило 3016 человек Об этом следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
Наибольшее количество проблем у пользователей Telegram возникло с уведомлениями и функционированием мобильной версии мессенджера.
При этом наиболее остро сбой в мессенджере ощутили жители Санкт-Петербурга (5%), Нижегородской области (4%), Москва (3%).
Уточняется, что в Польше и на территории Ленинградской области так же были зафиксированы случаи сбоя работы мессенджера.
Напомним, что ранее сбой в работе Telegram произошел 22 апреля. Тогда на низкую скорость работы приложения жаловались около двух тысяч пользователей.