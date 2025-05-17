Суд обратил в доход России имущество экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование Генпрокуратуры к экс-гендиректору компании «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его родственникам, бизнес-партнеру Юлии Симаковой и еще нескольким ответчикам. Так, суд постановил изъять в пользу государства имущество, приобретенное в результате коррупционных схем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По решению суда в государственную собственность перешли следующие активы Митюшова: доли в уставном капитале трех компаний («Севинвест», «Корпоративный центр» и «Стратегия»), инвестиционные паи ЗПИФов, управляемых «Меркури Кэпитал Траст», пять земельных участков, жилой дом, два нежилых строения, одно жилое здание в столице.
Накануне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Wildberries к компании Владислава Бакальчука «ВБ девелопмент» на сумму 712,9 млн рублей.