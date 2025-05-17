Транспортные полицейские на ж/д станции «Крюково» выявили молодого человека с гашишем

«Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции “Москва-Ленинградская” на железнодорожной станции “Крюково” при отработке пассажиропотока выявили гражданина, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения, и доставили его в дежурную часть. При проведении личного досмотра у доставленного, 21-летнего жителя Зеленограда, был обнаружен сверток с веществом. Проведенное экспертное исследование установило, что его содержимым является гашиш массой 0,73 г», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе первоначальных следственных действий гражданин указал сотрудникам транспортной полиции координаты сделанных им закладок в количестве пяти штук, из которых было изъято наркотическое вещество — гашиш общим весом 4,93 г.
В ведомстве добавили, что следствием линейного отдела МВД России на станции «Москва-Ленинградская» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.