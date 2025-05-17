Транспортные полицейские на ж/д станции «Крюково» выявили молодого человека с гашишем

«Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела МВД России на станции “Москва-Ленинградская” на железнодорожной станции “Крюково” при отработке пассажиропотока выявили гражданина, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения, и доставили его в дежурную часть. При проведении личного досмотра у доставленного, 21-летнего жителя Зеленограда, был обнаружен сверток с веществом. Проведенное экспертное исследование установило, что его содержимым является гашиш массой 0,73 г», — говорится в сообщении.