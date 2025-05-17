Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьный автобус пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Горловку

Приходько заявил о повреждении школьного автобуса в Горловке при ударе ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ ударили по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике. В результате атаки дронов поврежден школьный автобус. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Киевский режим нанес удар вечером 16 мая. Боевики вновь атаковали мирных жителей. О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.

«В результате атаки беспилотников украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — уведомил Иван Приходько.

Между тем, бойцы ВС России продолжают сражаться за освобождение села Богатырь в ДНР. Российские солдаты продвигаются практически по всей линии соприкосновения, проинформировал глава республики Денис Пушилин.