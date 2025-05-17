Боевики ВСУ ударили по Никитовскому району Горловки в Донецкой Народной Республике. В результате атаки дронов поврежден школьный автобус. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Киевский режим нанес удар вечером 16 мая. Боевики вновь атаковали мирных жителей. О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.
«В результате атаки беспилотников украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», — уведомил Иван Приходько.
Между тем, бойцы ВС России продолжают сражаться за освобождение села Богатырь в ДНР. Российские солдаты продвигаются практически по всей линии соприкосновения, проинформировал глава республики Денис Пушилин.