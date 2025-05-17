Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Северной Осетии

Правоохранительные органы Северной Осетии арестовали мужчину, подозреваемого в организации стрельбы в Ардонском районе. Об этом информирует пресс-служба регионального СУСК.
Ранее в ночь на среду МВД сообщило о нападении: неизвестный злоумышленник открыл огонь по троим местным жителям на территории города Ардон, после чего покинул место происшествия. Одна из жертв скончалась на месте, не приходя в сознание.
Согласно данным следствия, вечером 14 мая 2025 года на автостоянке в Ардоне подозреваемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в трех граждан.
В ближайшее время обвиняемому планируют предъявить официальные обвинения, после чего суд определит меру пресечения. Расследование инцидента продолжается.