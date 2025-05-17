В Горловке школьный автобус пострадал от атаки украинского БПЛА

Как сообщил глава горловской администрации Иван Приходько, в Никитовском районе города беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку, в результате которой был поврежден автобус, предназначенный для перевозки школьников.
Сообщение о происшествии было распространено через официальный Telegram-канал городского руководства.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация о возможных пострадавших на момент инцидента отсутствует.
Ранее шесть беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве над морем в районе Севастополя.