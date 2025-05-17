Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе, зафиксировано свыше тысячи жалоб. Это следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
За сутки на сбои пожаловались 3132 человека, по данным портала.
Согласно информации сервиса, 45 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе оповещений. 32 процента пожаловались на сбои в мобильном приложении, 12 процентов — на проблемы с сайтом, а семь процентов отметили общий сбой системы.
Сбой в работе Telegram также произошел 17 апреля — пользователи из РФ столкнулись со сложностями в отправке сообщений и загрузке изображений. Первые жалобы на неполадки в работе мессенджера появились около 19:00. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что возникшие проблемы связаны со сбоями в его инфраструктуре.