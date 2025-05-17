Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Сбой в работе Telegram также произошел 17 апреля — пользователи из РФ столкнулись со сложностями в отправке сообщений и загрузке изображений. Первые жалобы на неполадки в работе мессенджера появились около 19:00. Позже в Роскомнадзоре сообщили, что возникшие проблемы связаны со сбоями в его инфраструктуре.