В работе Telegram произошел масштабный сбой

На территории России зафиксированы перебои в работе мессенджера Telegram — количество жалоб пользователей превысило 3 тысячи по данным сервиса Downdetector на 00:28 мск 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Массовые неполадки начались приблизительно с 23:00 мск. В течение последнего часа на некорректную работу приложения поступило 798 обращений.
Согласно аналитике Downdetector, основными проблемами стали сбои в системе уведомлений, а также нарушения в функционировании мобильной версии сервиса. Администрация мессенджера продолжает отслеживать ситуацию для выявления причин технических сбоев.