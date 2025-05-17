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В работе Telegram произошел масштабный сбой

На территории России зафиксированы перебои в работе мессенджера Telegram — количество жалоб пользователей превысило 3 тысячи по данным сервиса Downdetector на 00:28 мск 17 мая.

На территории России зафиксированы перебои в работе мессенджера Telegram — количество жалоб пользователей превысило 3 тысячи по данным сервиса Downdetector на 00:28 мск 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовые неполадки начались приблизительно с 23:00 мск. В течение последнего часа на некорректную работу приложения поступило 798 обращений.

Согласно аналитике Downdetector, основными проблемами стали сбои в системе уведомлений, а также нарушения в функционировании мобильной версии сервиса. Администрация мессенджера продолжает отслеживать ситуацию для выявления причин технических сбоев.