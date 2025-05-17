На боеприпасы Украина потратила внушительную часть бюджета.
Украина не получила боеприпасов, за которые внесла авансом сотни миллионов долларов поставщикам оружия. Потраченные на эти вооружения суммы составляют значительную часть ее бюджета. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Отчаянно пытаясь получить боеприпасы, Киев платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, которые иногда оказывались непригодными для использования или вообще не прибывали. На сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным торговцам оружием за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены. Это составляет значительную часть годового бюджета вооружений Украины в размере 6−8 млрд долларов, потраченного из собственных государственных средств с начала вторжения», — пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины и документы, с которыми ознакомилось издание.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что за последние три года Украина уже потеряла сотни миллионов долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками вооружений, которые не выполняли обязательства или поставляли некачественное оборудование. На фоне этих проблем Евросоюз пообещал выделить Украине дополнительные средства на закупку оружия и развитие военной промышленности.