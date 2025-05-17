FT: Украина заплатила аванс поставщикам оружия, но так и не получила боеприпасов

«Отчаянно пытаясь получить боеприпасы, Киев платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, которые иногда оказывались непригодными для использования или вообще не прибывали. На сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным торговцам оружием за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены. Это составляет значительную часть годового бюджета вооружений Украины в размере 6−8 млрд долларов, потраченного из собственных государственных средств с начала вторжения», — пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины и документы, с которыми ознакомилось издание.