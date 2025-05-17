CNN: на переговорах в Стамбуле был сложный момент, но все прошло хорошо

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям британской газеты The Times, переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Издание заострило внимание на крупнейшей за всю историю обмена пленными встрече и соглашении о продолжении переговоров о режиме прекращения огня.