Подмосковные спасатели сняли с дерева кота, который просидел там сутки

«Оценив высоту, на которую забрался рыжий беспризорник, а это около 15 м, ребята решили использовать автолестницу, по которой за считанные минуты добрались до кота, и отцепив его от ствола дерева, спустили на землю. Недолго думая, хвостатый бандит удрал по своим делам, одарив перед этим спасателей многозначительным взглядом», — отмечается в сообщении.