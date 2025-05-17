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Подмосковные спасатели сняли с дерева кота, который просидел там сутки

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Волоколамском муниципальном округе сняли с дерева кота, который просидел там сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Источник: AP 2024

«Настоящий переполох устроил бездомный кот в подмосковном Волоколамске. Забравшись на высокое дерево, рыжий хулиган начал истошно мяукать, взывая о помощи. Конечно же, сердобольные граждане предприняли попытки спасти животное: и звали, и подманивали, но кот только забирался все выше и выше. Целые сутки просидел нарушитель спокойствия мирных жителей на дереве, терзая их слух жалобами о своей нелегкой жизни», — говорится в публикации.

Уточняется, что вызвали на помощь спасателей местные жители.

«Оценив высоту, на которую забрался рыжий беспризорник, а это около 15 м, ребята решили использовать автолестницу, по которой за считанные минуты добрались до кота, и отцепив его от ствола дерева, спустили на землю. Недолго думая, хвостатый бандит удрал по своим делам, одарив перед этим спасателей многозначительным взглядом», — отмечается в сообщении.