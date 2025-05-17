На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке зарегистрировали мощное извержение вулкана Шивелуч, в результате которого столб пепла достиг 8-километровой высоты. Данные о выбросе опубликованы региональным ГУ МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) в Telegram-канале.
«Пепловый выброс произошел утром 17 мая на высоту до 8 000 метров. Шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного», — следует из текста сообщения.
На данный момент в близлежащих населенных пунктах выпадения пепла не зарегистрировано. При этом вулкану Шивелуч присвоен оранжевый уровень опасности для авиации.
Ранее KP.RU писал, что крупнейший в Европе — вулкан Этна — снова начал выбрасывать потоки лавы и облака пепла.