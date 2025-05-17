На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке зарегистрировали мощное извержение вулкана Шивелуч, в результате которого столб пепла достиг 8-километровой высоты. Данные о выбросе опубликованы региональным ГУ МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) в Telegram-канале.