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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 тыс. м.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке зарегистрировали мощное извержение вулкана Шивелуч, в результате которого столб пепла достиг 8-километровой высоты. Данные о выбросе опубликованы региональным ГУ МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) в Telegram-канале.

«Пепловый выброс произошел утром 17 мая на высоту до 8 000 метров. Шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного», — следует из текста сообщения.

На данный момент в близлежащих населенных пунктах выпадения пепла не зарегистрировано. При этом вулкану Шивелуч присвоен оранжевый уровень опасности для авиации.

Ранее KP.RU писал, что крупнейший в Европе — вулкан Этна — снова начал выбрасывать потоки лавы и облака пепла.