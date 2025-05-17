Силовики обыскали бывший особняк экс-министра Козырева*, который он продал ОПГ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в бывшем особняки Андрея Козырева* (внесен в РФ в реестр иноагентов), который являлся главой Министерства иностранных дел России до 1996 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инсайдера.