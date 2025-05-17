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Силовики обыскали бывший особняк экс-министра Козырева*, который он продал ОПГ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в бывшем особняки Андрея Козырева* (внесен в РФ в реестр иноагентов), который являлся главой Министерства иностранных дел России до 1996 года.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в бывшем особняки Андрея Козырева* (внесен в РФ в реестр иноагентов), который являлся главой Министерства иностранных дел России до 1996 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инсайдера.

«…В доме изъяли наличные, документы и технику», — отметили в издании.

Как указали на IZ.RU, Андрей Козырев не является собственником данной жилплощади с 2012 года — особняк купили некие лица, связанные с организованной преступной группировкой «Сиротинские».

Противодействие бандитским структурам остается одним из основных приоритетов российских правоохранителей. В середине мая текущего года силовики ликвидировали ОПГ, действовавшую сразу в трех регионах страны.