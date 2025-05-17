Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие русских

На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России, стороны пришли к соглашению о необходимости детально рассмотреть инициативы по установлению режима прекращения огня, а также обсудили возможность проведения масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «1000 на 1000». Подобный обмен станет самым крупным за весь период проведения специальной военной операции.