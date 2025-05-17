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Под Севском Брянской области сгорел жилой дом, причина возгорания выясняется

Вечером в селе Чемлыж Севского района Брянской области произошел пожар в жилом доме. Об этом этом стало известно вечером в пятницу, 16 мая.

Вечером в селе Чемлыж Севского района Брянской области произошел пожар в жилом доме. Об этом этом стало известно вечером в пятницу, 16 мая.

Огонь охватил все строение. На месте работали три пожарных расчета. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. Главное управление МЧС по Брянской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендует устанавливать пожарные извещатели. В случае пожара звоните 101 или 112, передает Telegram-канал «МЧС Брянской области».

14 мая в Якутске произошел пожар в магазине «Планета Электро», огнем было охвачено 550 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 46 сотрудников и 10 единиц техники.