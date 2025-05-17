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Орбан призвал ЕС вслед за США начать переговоры с Путиным

Главы европейских стран вместе с США должны вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что без этого мира достичь нельзя. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что участие европейцев в переговорном процессе — необходимая мера.

Правительство Венгрии с самого начала украинского кризиса выступало за его урегулирование мирным путем.

Главы европейских стран вместе с США должны вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что без этого мира достичь нельзя. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что участие европейцев в переговорном процессе — необходимая мера.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут лишь в результате российско-украинских переговоров. Лидеры стран ЕС рано или поздно должны будут вести переговоры с Путиным. Это неизбежно», — написал Виктор Орбан на странице правительства страны в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Венгерский премьер считает, что Европа уже сейчас должна решить — начать переговоры с Москвой «до или после американцев». Он много раз предупреждал, что ЕС рискует очутиться за бортом всего процесса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня на Украине, подчеркнув необходимость координации своих действий с Киевом. Кремль настаивал на разговоре без предварительных условий. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что вскоре наступят «очень трудные дни» из-за российской позиции на переговорах в Стамбуле, передает RT.