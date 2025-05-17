Орбан призвал ЕС вслед за США начать переговоры с Путиным

«Это иллюзия, что мир будет достигнут лишь в результате российско-украинских переговоров. Лидеры стран ЕС рано или поздно должны будут вести переговоры с Путиным. Это неизбежно», — написал Виктор Орбан на странице правительства страны в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).