В Стокгольме нашли труп подозреваемого в шпионаже дипломата

Как уточнил телеканал, мужчина покончил с собой. Ранее он работал в шведском МИД и в посольствах страны за рубежом. Предполагаемое преступление, в связи с которым он был задержан, произошло в период с 1 по 11 мая. В ходе расследования в доме дипломата был проведен обыск, при этом сам подозреваемый отвергал все обвинения.