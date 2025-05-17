Ким Чен Ын призвал армию готовиться к вступлению в войну

«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну», — приводит слова лидера КНДР ЦТАК. По информации агентства, в учениях были задействованы авиаотряды, зенитно-ракетные подразделения, а также части радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.