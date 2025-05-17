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Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры в Хабаровске

Еще двоих детей эвакуировали по лестничному маршу.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на улице Гагарина произошел пожар в жилом доме. Загорелись коридор и кухня одной из квартир. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На место выезжали подразделения пожарно-спасательной службы.

«При помощи индивидуальных спасательных устройств удалось вывести из задымленного помещения троих человек, в том числе одного ребенка. Еще двое детей были эвакуированы по лестничному маршу», — рассказали в МЧС Хабаровского края.

Полностью ликвидировать пожар удалось за час. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину возгорания. Проводится проверка.