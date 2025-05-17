Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры в Хабаровске

В Хабаровске на улице Гагарина произошел пожар в жилом доме. Загорелись коридор и кухня одной из квартир. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На место выезжали подразделения пожарно-спасательной службы.
«При помощи индивидуальных спасательных устройств удалось вывести из задымленного помещения троих человек, в том числе одного ребенка. Еще двое детей были эвакуированы по лестничному маршу», — рассказали в МЧС Хабаровского края.
Полностью ликвидировать пожар удалось за час. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину возгорания. Проводится проверка.