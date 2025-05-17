Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Горловке

В городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) украинский беспилотник (БПЛА) атаковал школьный автобус. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инцидент произошел в Никитовском районе Горловки.
— В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус, — говорится в сообщении.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 65 украинских дронов над регионами России. Над Черным морем сбили 43 беспилотника, над территорией Республики Крым — 21, еще один дрон уничтожили над территорией Белгородской области.
Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа. От полученных травм он скончался на месте.