Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Горловке

Кроме того, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что беспилотник целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельского Шебекинского округа. От полученных травм он скончался на месте.