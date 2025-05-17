В МЧС сообщили об устранении пожара на площадь 1 650 кв.м. в Ленобласти

Пожарные ГУ МЧС по Ленинградской области выехали на вызов в 22:58 16 мая. Возгорание произошло в поселке Большая Ижора. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 1 650 квадратных метров. Горели нежилые здания, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
О пострадавших ничего не известно. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района проводят следственные мероприятия. Известно, что пожар случился на Приморском шоссе.
«На место происшествия выезжали дежурные смены 51 и 71 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Горели нежилые здания общей площадью 1 650 кв. м. В 00:31 17 мая пожар был ликвидирован», — дополнили в ГУ МЧС.
Ранее сообщалось о мощном пожаре на Московском шоссе в Шушарах. Загорелся ангар площадью 10 на 15 метров.