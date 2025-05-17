В МЧС сообщили об устранении пожара на площадь 1 650 кв.м. в Ленобласти

Пожарные ГУ МЧС по Ленинградской области выехали на вызов в 22:58 16 мая. Возгорание произошло в поселке Большая Ижора. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 1 650 квадратных метров. Горели нежилые здания, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.