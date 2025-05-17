Режим ЧС введен в агросекторе Воронежской области из-за заморозков

Режим чрезвычайной ситуации введен в аграрном секторе Воронежской области из-за аномальных заморозков. Соответствующее решение 16 мая опубликовало региональное министерство сельского хозяйства в своем Telegram-канале.
«В регионе объявлен режим ЧС в связи с критическим снижением температур», — указали в ведомстве. Там добавили, что этот шаг позволит сельхозпроизводителям получить правовые основания для требования страховых возмещений.
Согласно данным Воронежского центра гидрометеорологии, заморозки фиксировались 27, 28, 29 апреля и 3 мая на всей территории области. В отдельных районах столбики термометров опускались до −10°C как в воздухе, так и в верхних слоях почвы.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что в Ставропольском крае из-за морозов под угрозой гибели оказались 50% урожая плодовых культур. Эксперты прогнозируют значительные экономические потери для аграрного сектора южных регионов России.