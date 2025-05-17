В деле замглавы департамента Минтранса Луговенко могут появиться новые фигуранты

Список фигурантов уголовного дела в отношении замглавы департамента Минтранса Владимира Луговенко может быть расширен новыми задержанными. Об этом рассказали в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.
«Следственные действия продолжаются. В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные», — сказал источник в органах.
При этом собеседник агентства добавил, что следователи уже проводят работу над установкой круга лиц, участвовавших в преступлениях чиновника.
Ранее KP.RU писал, что Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Владимира Луговенко, занимающего должность замдиректора департамента Министерства транспорта. Уточняется, что Луговенко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ УК РФ.