ТАСС: в деле замглавы департамента Минтранса рискуют появиться новые фигуранты

Задержанных может стать больше.
В рамках уголовного дела замначальника департамента Минтранса России Владимира Луговенко могут появиться новые задержанные. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным источников, следственные действия продолжаются, а круг лиц, причастных к возможным преступлениям, устанавливается.
«Следственные действия продолжаются. В деле могут появиться новые обвиняемые и задержанные», — сообщил собеседник ТАСС. Он уточнил, что следователи сейчас устанавливают всех участников противоправных действий, к которым может быть причастен чиновник.
15 мая стало известно о задержании и аресте Владимира Луговенко. По версии следствия, он обвиняется по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 178 (ограничение конкуренции) УК РФ. Следствие полагает, что при его участии юридические лица смогли получить контракты на выполнение 20 госзаказов по разработке документов транспортного планирования для российских регионов, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Предполагаемый ущерб от действий чиновника оценивается более чем в 700 миллионов рублей.