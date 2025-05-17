ТАСС: в деле замглавы департамента Минтранса рискуют появиться новые фигуранты

15 мая стало известно о задержании и аресте Владимира Луговенко. По версии следствия, он обвиняется по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 178 (ограничение конкуренции) УК РФ. Следствие полагает, что при его участии юридические лица смогли получить контракты на выполнение 20 госзаказов по разработке документов транспортного планирования для российских регионов, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Предполагаемый ущерб от действий чиновника оценивается более чем в 700 миллионов рублей.