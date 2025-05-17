Bloomberg: в ЕС не могут понять, что Трамп сделает после переговоров в Стамбуле

Ранее, как сообщало агентство Reuters, представители европейских стран уже выражали несогласие с предложениями администрации Трампа по смягчению санкций против России и настаивали на их сохранении. Европейские дипломаты подчеркивали, что, несмотря на оптимизм Трампа относительно возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, вероятность скорых договоренностей остается крайне низкой.