Омичка отсудила 200 тысяч за изнасилование, совершенное 25 лет назад

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и обязал преступника выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.