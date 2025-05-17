Омичка отсудила 200 тысяч за изнасилование, совершенное 25 лет назад

В Омске завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об изнасиловании, совершенном 25 лет назад. 59-летний мужчина признан виновным в изнасиловании 17-летней девушки, произошедшем в сентябре 2000 года.
Следствие установило, что вечером 30 сентября 2000 года на улице Карпинского в Омске злоумышленник, ранее дважды судимый за аналогичные преступления, напал на незнакомую девушку. Он насильно увел ее в безлюдное место, где избил и совершил изнасилование.
После совершения преступления, обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Оперативникам удалось задержать его лишь в сентябре 2024 года.
Несмотря на частичное признание вины подсудимым, следствие представило убедительные доказательства его причастности к преступлению. Потерпевшая уверенно опознала нападавшего, а также были получены другие объективные доказательства.
Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и обязал преступника выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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