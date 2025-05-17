В Ясенево водитель Mitsubishi спровоцировал аварию с беспилотным авто

В районе Ясенево Москвы автомобиль Mitsubishi Pajero стал виновником небольшого дорожно-транспортного происшествия (ДТП), подрезав беспилотный автомобиль. Об этом стало известно в субботу, 17 мая.
Несмотря на первоначальные сообщения о вине беспилотника, видеорегистратор зафиксировал, что Mitsubishi не предоставил преимущество при перестроении. В результате инцидента никто не пострадал, а водитель Pajero получил штраф за нарушение правил дорожного движения, передает Telegram-канал Baza.
Массовая авария произошла на МКАД во вторник, 13 мая: три машины столкнулись на внутренней стороне 106-го километра дороги. В результате движение по магистрали было затруднено на 3,5 километра.
Ранее женщина погибла в результате ДТП с мотоциклистом на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Пенсионерка пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора, водитель двухколесного транспорта не успел затормозить.