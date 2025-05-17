В Ясенево водитель Mitsubishi спровоцировал аварию с беспилотным авто

Несмотря на первоначальные сообщения о вине беспилотника, видеорегистратор зафиксировал, что Mitsubishi не предоставил преимущество при перестроении. В результате инцидента никто не пострадал, а водитель Pajero получил штраф за нарушение правил дорожного движения, передает Telegram-канал Baza.