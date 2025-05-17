В Северной Осетии задержали подозреваемого в убийстве на автомойке

Вечером 14 мая на автомойке в городе Ардон мужчина открыл стрельбу. Трех раненых доставили в больницу. Позже один из них умер, не приходя в сознание. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнило следствие.