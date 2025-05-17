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В Северной Осетии задержали подозреваемого в убийстве на автомойке

В Ардонском районе Северной Осетии полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве и покушении на двух человек. 14 мая он открыл стрельбу на местной автомойке.

Источник: РИА "Новости"

О задержании мужчины сообщило управление СКР по Северной Осетии в Telegram-канале. Там уточнили, что подозреваемый — житель Ардонского района. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на двух лиц (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вечером 14 мая на автомойке в городе Ардон мужчина открыл стрельбу. Трех раненых доставили в больницу. Позже один из них умер, не приходя в сознание. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнило следствие.