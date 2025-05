Власти США придумывают шоу, где мигранты будут сражаться за гражданство

«Испытания для участников будут базироваться на различных американских традициях и обычаях. Ведомство открыто к любым “нестандартным предложениям” в рамках этого проекта и особо заинтересовано в форматах, способных рассказать о том, “что значит быть американцем” и какие привилегии дает гражданство США», — приводят слова пресс-секретаря министерства Триши Маклафлин The New York Times и The Wall Street Journal.