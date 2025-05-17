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Экс-полицейские из отдела «Дальний» восемь раз обжаловали приговор за пытки

Бывшие оперативники отдела полиции «Дальний» (сейчас — отдел № 9 УМВД России по Казани) восемь раз обжаловали приговор по уголовному делу о пытках. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Российской Федерации.

Бывшие правоохранители наладили преступную схему для получения нужных показаний.

Бывшие оперативники отдела полиции «Дальний» (сейчас — отдел № 9 УМВД России по Казани) восемь раз обжаловали приговор по уголовному делу о пытках. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Российской Федерации.

«Четверо бывших сотрудников отдела полиции “Дальний” восемь раз пытались обжаловать приговор суда. Алмаз Василов — трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин — один раз», — цитирует ведомство РИА Новости.

Казанские полицейские оказались в центре общественного внимания в марте 2012 года после смерти задержанного Сергея Назарова. Родственники утверждали, что погибшего подвергли жесточайшим пыткам. В ходе следствия вскрылись и другие факты противоправных действий со стороны сотрудников отдела.

Летом 2014 года восьмерых фигурантов признали виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого, напоминает RT. В числе пострадавших по указанному делу — 14 человек.