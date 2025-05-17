Экс-полицейские из отдела «Дальний» восемь раз обжаловали приговор за пытки

Казанские полицейские оказались в центре общественного внимания в марте 2012 года после смерти задержанного Сергея Назарова. Родственники утверждали, что погибшего подвергли жесточайшим пыткам. В ходе следствия вскрылись и другие факты противоправных действий со стороны сотрудников отдела.