Один человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО

На автодороге в Еврейской автономной области (ЕАО) произошло столкновение машины скорой помощи с грузовым автомобилем. По данным регионального управления МВД, в результате ДТП погиб один из пассажиров медицинского транспорта, а водитель скорой и еще один пассажир с травмами доставлены в больницу.