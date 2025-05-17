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Один человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО

При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб фельдшер.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге в Еврейской автономной области (ЕАО) произошло столкновение машины скорой помощи с грузовым автомобилем. По данным регионального управления МВД, в результате ДТП погиб один из пассажиров медицинского транспорта, а водитель скорой и еще один пассажир с травмами доставлены в больницу.

«По предварительной информации, на ФАД “Чита-Хабаровск” на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО произошло столкновение грузового автомобиля и скорой медицинской помощи», — передают в правоохранительных органах.

Уточняется, что в настоящий момент сотрудники местной полиции проводят проверку по факту случившегося.

При этом врио губернатора ЕАО Мария Костюк пояснила, что автомобиль скорой помощи ехал на вызов, а погибшим стал фельдшер. Об этом Костюк сообщила в Telegram-канале.

Ранее KP.RU писал, что на трассе Белоусово — Высокиничи — Серпухов произошло крупное дорожное происшествие с участием трех автомобилей.