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Неадекватный мужчина с ножом гулял по центру Владивостока

Мужчина испугал своим поведением жителей Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 мая автомобилисты и пешеходы стали свидетелями странного и опасного поведения мужчины. Он встал на середине регулируемого пешеходного перехода на улице Алеутской в центре города и начал размахивать вокруг себя ножом, попутно что-то агрессивно выкрикивая прохожим.

Очевидцы засняли мужчину и выложили в соцсети. К счастью, рядом оказалась полицейская машина. Заметив человека в неадекватном состоянии, сотрудники развернулись. Мужчину задержали. Какие меры предпримет полиция против нарушителя общественного спокойствия, ведомством пока не сообщалось.

Ранее «КП» писала о мужчине из села Красный Кут, который держал в страхе жену и ребенка, а потом напал на полицейского.