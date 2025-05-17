Неадекватный мужчина с ножом гулял по центру Владивостока

Вечером 16 мая автомобилисты и пешеходы стали свидетелями странного и опасного поведения мужчины. Он встал на середине регулируемого пешеходного перехода на улице Алеутской в центре города и начал размахивать вокруг себя ножом, попутно что-то агрессивно выкрикивая прохожим.