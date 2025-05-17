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SVT: В Швеции нашли мертвым подозреваемого в шпионаже дипломата

Смерть дипломата, по предварительной информации, не имеет признаков преступления.

Источник: Аргументы и факты

Шведский МИД подтвердил факт смерти своего сотрудника, ранее задержанного по обвинению в шпионаже.

Как сообщает издание Expressen, дипломат (личные данные не разглашаются) был отпущен под залог спустя несколько дней после ареста в начале мая.

По предварительным данным полиции, полученным телеканалом SVT, обстоятельства смерти не содержат признаков насильственных действий. При этом расследование шпионского дела продолжается в обычном порядке.

Как выяснил SVT, уголовное дело связано с деятельностью бывшего посола Швеции в Украине Тобиаса Тиберга. Примечательно, что 10 мая он покинул пост советника по национальной безопасности всего через несколько часов после назначения на эту должность.

Ранее в Германии был найден мертвым скандальный рэпер Xatar.