SVT: В Швеции нашли мертвым подозреваемого в шпионаже дипломата

Шведский МИД подтвердил факт смерти своего сотрудника, ранее задержанного по обвинению в шпионаже.
Как сообщает издание Expressen, дипломат (личные данные не разглашаются) был отпущен под залог спустя несколько дней после ареста в начале мая.
По предварительным данным полиции, полученным телеканалом SVT, обстоятельства смерти не содержат признаков насильственных действий. При этом расследование шпионского дела продолжается в обычном порядке.
Как выяснил SVT, уголовное дело связано с деятельностью бывшего посола Швеции в Украине Тобиаса Тиберга. Примечательно, что 10 мая он покинул пост советника по национальной безопасности всего через несколько часов после назначения на эту должность.
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