Присяжные в Приморье вынесли вердикт по делу об угоне и убийстве

Согласно материалам следствия, подсудимый вместе с сообщниками напал на мужчину в пригороде Находки. Злоумышленники, угрожая травматическим пистолетом и ножом, вынудили жертву передать пароли от телефона и банковской карты. После этого потерпевшего силой доставили в садоводческое товарищество Партизанского района, где обвиняемый, действуя вопреки первоначальному плану группы, задушил мужчину верёвкой и захоронил тело в заранее выкопанной яме.