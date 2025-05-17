Присяжные в Приморье вынесли вердикт по делу об угоне и убийстве

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, вердикт стал итогом рассмотрения резонансного дела о преступлениях ноября 2020 года.
Согласно материалам следствия, подсудимый вместе с сообщниками напал на мужчину в пригороде Находки. Злоумышленники, угрожая травматическим пистолетом и ножом, вынудили жертву передать пароли от телефона и банковской карты. После этого потерпевшего силой доставили в садоводческое товарищество Партизанского района, где обвиняемый, действуя вопреки первоначальному плану группы, задушил мужчину верёвкой и захоронил тело в заранее выкопанной яме.
Отдельным эпизодом фигурирует угон автомобиля Toyota Camry, который преступники использовали для маскировки следов преступления. Автомобиль позже обнаружили заблокированным в труднодоступном месте, что изначально должно было создать видимость ДТП.
Присяжные единогласно подтвердили доказанность всех эпизодов обвинения, особо отметив жестокость и продуманность действий главного фигуранта. Судье предстоит определить срок наказания по статьям 105 (убийство), 162 (разбой) и 166 (угон) УК РФ, где максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее Находкинский горсуд уже вынес приговоры двум соучастникам преступления. Они получили 12 и 15 лет колонии строгого режима за организацию разбойного нападения. Новое судебное решение завершает четырёхлетний процесс по этому делу.