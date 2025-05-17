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Zeit: Зеленский вынужден сохранять США в качестве посредника на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп может отказаться от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

Зеленский вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп может отказаться от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — пишет газета.

Издание также отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Дональда Трампа, а глава киевского режима вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских партнеров, которые ограничиваются только пустыми заявлениями.

На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Трамп же в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным состоится, а также что без диалога невозможно заключить сделку по Украине.