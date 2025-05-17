Zeit: Зеленский вынужден сохранять США в качестве посредника на переговорах

На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Трамп же в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным состоится, а также что без диалога невозможно заключить сделку по Украине.