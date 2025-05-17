В Канске двое подростков забрались на поезд и получили смертельные электротравмы

16 мая около 20:00 на железнодорожной станции Канск-Енисейский двое подростков забрались на поезд. Они случайно задели контактную сеть, которая находится под смертельно опасным напряжением — 27500 вольт. Нарушителей ударило током. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Молодые люди получили серьезные электротравмы. Сотрудники станции сразу вызвали скорую помощь. Одного из парней успели госпитализировать с ожогами. О состоянии другого сразу после происшествия ничего не было известно. 17 мая появилась официальная информация, что школьники не выжили.
Сейчас проводится прокурорская проверка. Во время нее выяснится, как и зачем посторонние попали на подвижной состав, и соблюдались ли положенные меры безопасности на железнодорожном транспорте.
Ранее мы уже писали о том, что подросток из Красноярского края решил прокатиться на вагоне грузового поезда, но по пути испугался и позвонил в экстренные службы, чтобы его сняли. Родителей «зацепера» привлекли к административной ответственности.