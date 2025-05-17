GT: в Китае спрогнозировали этапы переговоров до разрешения конфликта на Украине

В Китае считают, что обе стороны показали готовность к переговорам.
Этапы переговоров до разрешение конфликта на Украине спрогнозировали в Китае. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на китайских ученых.
«Главной целью этой встречи является восстановление прямого контакта», — приводит слова ученого из Шанхайского китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэна Global Times. Издание пишет, что встреча представляет собой поэтапный прогресс в дипломатическом процессе — постепенное продвижение от «борьбы без переговоров» к «косвенному диалогу», а затем к «прямым переговорам» — так считает Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.
По мнению ученого, обе стороны продемонстрировали определенную готовность к переговорам. Они предложили политический жест, направленный на разрешение конфликта, указал Чжан.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркивал, что приоритетом в урегулировании конфликта на Украине должно стать предотвращение эскалации и создание условий для мирных переговоров. Китай последовательно выступает за политическое решение кризиса и призывает все стороны к достижению мира.