GT: в Китае спрогнозировали этапы переговоров до разрешения конфликта на Украине

«Главной целью этой встречи является восстановление прямого контакта», — приводит слова ученого из Шанхайского китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэна Global Times. Издание пишет, что встреча представляет собой поэтапный прогресс в дипломатическом процессе — постепенное продвижение от «борьбы без переговоров» к «косвенному диалогу», а затем к «прямым переговорам» — так считает Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.