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GT: в Китае спрогнозировали этапы переговоров до разрешения конфликта на Украине

Этапы переговоров до разрешение конфликта на Украине спрогнозировали в Китае. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на китайских ученых.

В Китае считают, что обе стороны показали готовность к переговорам.

Этапы переговоров до разрешение конфликта на Украине спрогнозировали в Китае. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на китайских ученых.

«Главной целью этой встречи является восстановление прямого контакта», — приводит слова ученого из Шанхайского китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэна Global Times. Издание пишет, что встреча представляет собой поэтапный прогресс в дипломатическом процессе — постепенное продвижение от «борьбы без переговоров» к «косвенному диалогу», а затем к «прямым переговорам» — так считает Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

По мнению ученого, обе стороны продемонстрировали определенную готовность к переговорам. Они предложили политический жест, направленный на разрешение конфликта, указал Чжан.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркивал, что приоритетом в урегулировании конфликта на Украине должно стать предотвращение эскалации и создание условий для мирных переговоров. Китай последовательно выступает за политическое решение кризиса и призывает все стороны к достижению мира.