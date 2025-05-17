Военные раскрыли подробности освобождения Вольного Поля в ДНР

В операции по освобождению населенного пункта участвовали артиллерия и ударные беспилотные летательные аппараты, которые нанесли точечные удары по позициям и командно-наблюдательным пунктам противника. Как сообщил журналистам заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Карачай, российским подразделениям удалось малыми силами блокировать крупные группы ВСУ: бойцам приходилось заходить по одному и зачищать дома, несмотря на хорошее техническое оснащение украинских военных. Освобождение ДНР продолжается, напоминает Pravda.ru.