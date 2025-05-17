Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют

Администрация президента США намерена обнародовать записи допроса Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Аудиозаписи бесед между специальным прокурором Робертом Хёром и бывшим президентом США Джо Байденом, касающихся дела о ненадлежащем хранении секретных документов, могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно материалу, администрация президента Дональда Трампа намерена обнародовать записи допроса Байдена, который проводился в рамках расследования по делу о его обращении с засекреченной информацией.

Прокурор Хёр завершил проверку и пришёл к выводу, что уголовное преследование Байдена нецелесообразно. В отчёте он отметил, что президент производит впечатление «добродушного пожилого человека с провалами в памяти», поскольку во время общения не смог точно вспомнить ключевые даты своей вице-президентской карьеры и даже дату смерти собственного сына.

Ранее сообщалось, что команда экс-президента США Джо Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания, такая возможность обсуждалась на фоне ухудшения здоровья политика.