NYT: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют

Прокурор Хёр завершил проверку и пришёл к выводу, что уголовное преследование Байдена нецелесообразно. В отчёте он отметил, что президент производит впечатление «добродушного пожилого человека с провалами в памяти», поскольку во время общения не смог точно вспомнить ключевые даты своей вице-президентской карьеры и даже дату смерти собственного сына.