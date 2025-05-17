NYT: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют

Аудиозаписи бесед между специальным прокурором Робертом Хёром и бывшим президентом США Джо Байденом, касающихся дела о ненадлежащем хранении секретных документов, могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно материалу, администрация президента Дональда Трампа намерена обнародовать записи допроса Байдена, который проводился в рамках расследования по делу о его обращении с засекреченной информацией.
Прокурор Хёр завершил проверку и пришёл к выводу, что уголовное преследование Байдена нецелесообразно. В отчёте он отметил, что президент производит впечатление «добродушного пожилого человека с провалами в памяти», поскольку во время общения не смог точно вспомнить ключевые даты своей вице-президентской карьеры и даже дату смерти собственного сына.
Ранее сообщалось, что команда экс-президента США Джо Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания, такая возможность обсуждалась на фоне ухудшения здоровья политика.