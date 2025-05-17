FT: никто в администрации Трампа не поддержал критику России на манер Европы

«До сих пор европейскую риторику не поддержал никто в администрации Трампа, которая продолжает выражать недовольство обеими сторонами конфликта, не выделяя Россию. Также США намекают на то, что могут уйти (отстраниться от решения проблемы — прим. URA.RU)», — указано в публикации Financial Times.