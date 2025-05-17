В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортзале

В фитнес-центре Лас-Вегаса (США) произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, включая предполагаемого стрелка, и пострадали четверо. Об этом информировала местная полиция.
Капитан полиции Эсмеральда Боведа в видеообращении на официальном YouTube-канале ведомства сообщила, что ЧП произошло в пятницу днём. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили вооружённого мужчину у входа в зал. Подозреваемый попытался скрыться, но сотрудники применили оружие и нейтрализовали его.
Медики доставили задержанного в больницу, где он позже скончался. Внутри здания также было найдено тело погибшего. Трое раненых госпитализированы, один из них в критическом состоянии, заявила Боведа.
По её словам, ещё один человек с лёгкими травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью. Полиция расследует обстоятельства инцидента, включая мотивы и детали произошедшего.