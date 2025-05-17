В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортзале

Капитан полиции Эсмеральда Боведа в видеообращении на официальном YouTube-канале ведомства сообщила, что ЧП произошло в пятницу днём. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили вооружённого мужчину у входа в зал. Подозреваемый попытался скрыться, но сотрудники применили оружие и нейтрализовали его.