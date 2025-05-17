Орбан назвал гарантированный способ завершения конфликта на Украине

«Добиться мира можно будет только в том случае, если президент Трамп продолжит свою мирную инициативу. Он уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с [Путиным], то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира, а без этого мы не сможем ничего сделать», — считает венгерский премьер. Об этом он рассказал в программе «Факты» телеканала TV2.