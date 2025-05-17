Двое подростков забрались на крышу электрики и получили удар током под Красноярском

Один из пострадавших доставлен в больницу с ожогами, позже появилась информация, что оба погибли.
В Красноярском крае транспортная прокуратура проводит проверку после травмирования электрическим током двух молодых людей на станции Канск-Енисейский вечером 16 мая.
Как сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, в пятницу, 16 мая, около 20 часов на железнодорожной станции Канск-Енисейский двое молодых людей самовольно поднялись на подвижной состав. Судя по фото с места происшествия, речь идет о грузовой электричке. Любителям приключений не повезло — их ударило электрическим током от контактной сети.
С термическими ожогами один из пострадавших был доставлен в больницу. Позже в соцсетях появилась информация, что оба погибли.
В связи с происшествием Иланской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится проверка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае владельца аквацентра осудили за гибель 8-летней девочки в бассейне.