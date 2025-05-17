Двое подростков забрались на крышу электрики и получили удар током под Красноярском

Как сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, в пятницу, 16 мая, около 20 часов на железнодорожной станции Канск-Енисейский двое молодых людей самовольно поднялись на подвижной состав. Судя по фото с места происшествия, речь идет о грузовой электричке. Любителям приключений не повезло — их ударило электрическим током от контактной сети.