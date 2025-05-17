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Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военнослужащим, осужденным по статье об убийстве, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). Им назначили пожизненные сроки лишения свободы. Приговор был обжалован.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в документе.

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, контрактники Сопов и Рау обвинялись в убийстве многодетной семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе в ДНР. Погибли девять человек.