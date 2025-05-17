Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе

В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). Им назначили пожизненные сроки лишения свободы. Приговор был обжалован.
«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в документе.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, контрактники Сопов и Рау обвинялись в убийстве многодетной семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе в ДНР. Погибли девять человек.